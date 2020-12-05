Киевлян предупредили об ухудшении погодных условиях: объявлен желтый уровень опасности
В субботу, 5 декабря, в Киеве до конца дня будет плохая погода – туман и ограничение видимости 200-500 метров.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в столице объявлен I уровень опасности, (желтый).
Спасатели отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Согласно данным Укргидрометцентра, 5 декабря в столице осадков не предвидится. Температура днем +1+3 градуса, ночью похолодает до -1-3. Ветер южно-северный 7-12 м/с.
Отметим, что погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной, а в некоторых регионах ощутимо потеплеет.
Также народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на выходных, 5-6 декабря, похолодание, туманы и гололед на дорогах.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, какая погода будет на Новый год 2021 в Украине.