Киевлян предупредили об ухудшении погодных условиях: объявлен желтый уровень опасности

В субботу, 5 декабря, в Киеве до конца дня будет плохая погода – туман и ограничение видимости 200-500 метров.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в столице объявлен I уровень опасности, (желтый).

Спасатели отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Согласно данным Укргидрометцентра, 5 декабря в столице осадков не предвидится. Температура днем +1+3 градуса, ночью похолодает до -1-3. Ветер южно-северный 7-12 м/с.

Отметим, что погода в Украине в субботу, 5 декабря, будет солнечной, а в некоторых регионах ощутимо потеплеет.

Также народный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на выходных, 5-6 декабря, похолодание, туманы и гололед на дорогах.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, какая погода будет на Новый год 2021 в Украине.