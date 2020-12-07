Кличко рассказал, сколько коек в больницах Киева оборудованы кислородом

Для больных коронавирусом в Киеве оборудовано 2 117 коек с подачей кислорода.

Город собственными силами подготовит еще 4,8 тыс. коек для госпитализации пациентов с COVID-19, рассказал во время онлайн-брифинга мэр Виталий Кличко (чтобы увидеть видео доскролльте до конца).

Среди них:

1 523 коек с централизованной подачей;

594 коек оборудованы кислородными концентраторами.

''На увеличение койко-мест с подачей кислорода город выделил почти 31 млн грн. Это средства на капитальный ремонт систем снабжения. Еще более 5,5 млн грн предусмотрели на закупку кислородных концентраторов", – сообщил Кличко.

Из госбюджета, столице должны предоставить более 64 млн грн на ремонт систем снабжения и закупку концентраторов. Из этих средств уже получено почти 30 млн грн.

''За счет денег города и госбюджета до конца года планируется увеличить количество коек с поставкой кислорода к более 3, 5 тыс. Это – 80% коечного фонда, определенного для приема больных коронавирусом'', – пояснил городской голова.

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