Киев ждут жаркие выходные: синоптики дали прогноз

В Киеве на выходных, 11 и 12 июля, будет очень жаркая и сухая погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице в эти дни будет слабым 1-3 м/с или 3-8 м/с.

Так, в субботу, 11 июля, в Киеве будет сухо и довольно облачно. Однако ночью ожидается +15...+17 градусов тепла, а днем температура поднимется до +29...+31.

В воскресенье, 12 июля, будет также сухо. Ночью ожидается +18...+20 градусов, а днем – около +29...+31.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что июль начнется и завершится дождями, а в течении месяца будет и жара, и холод.