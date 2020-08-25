Киев ждут прохлада, дожди и грозы: появился прогноз погоды до конца недели

В Киеве со среды, 26 августа, и до воскресенья, 30 августа, будет преобладать довольно прохладная погода с периодическими дождями и грозами. Жарко и ясно разве что станет в последний день недели.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице будет то слабым, то сильным – от 3-8 м/с до 7-12 м/с.

Так, в среду, 26 августа, ночью ожидается сильный дождь, +14...+16 градусов. Днем же будет сухо, но облачно, температура достигнет +22...+24.

В четверг, 27 августа, ночью столицу опять накроет дождь, предполагается лишь +13...+15 градусов тепла. Днем добавятся еще и грозы, потеплеет только до +21...+23.

В пятницу, 28 августа, в Киеве будет сухо и облачно. Температурные значения ожидаются такие же, как и в четверг.

В субботу, 29 августа, ночью будет ясно, +11... +13 градусов. Днем небо покроется облаками, однако в столице потеплеет до +24...+26.

Уже в воскресенье, 30 августа, в Киеве будет солнечно и жарко. Ночью ожидается +15...+17 градусов тепла, а днем – около +29...+31.

Прогноз погоды в Киеве на неделю Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев 25 августа залило дождями. Столичные дороги превратились в настоящие реки.