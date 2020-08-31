Киев ждет жаркая и сухая погода: появился прогноз на начало сентября

В Киеве с 1 и до 4 сентября будет сухая и довольно жаркая погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице сильным не будет – только 5-10 м/с.

Так, в этот период в столице постоянно будет сухо, часто облачно, однако довольно жарко. Каждую ночь ожидается +15...+17 градусов тепла.

Во вторник и среду – 1 и 2 сентября – днем температура поднимется до +27...+29. А вот в четверг и пятницу – 3 и 4 сентября – ожидается +25...+27 градусов тепла.

Погода в Киеве в начале сентября Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в сентябре будет летней до середины месяца – температура воздуха будет колебаться от +15 до +32 градусов. Вместе с тем уже в первые дни сентября ожидаются дожди.

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