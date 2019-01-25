Киев завис в масштабных пробках: где сложно проехать

В пятницу вечером, 25 января, движение транспорта в Киеве было осложнено из-за многочисленных заторов.

По данным сервиса Google. Maps, по состоянию на 18:50 сложнее всего было проехать в центре столицы. Так, в оба направления стоял транспорт на бульваре Тараса Шевченко и прилегающих к нему улицах. Медленно двигались автомобили по бульвару Леси Украинки в сторону Бессарабской площади.

Также было затруднено движение по Воздухофлотскому проспекту: от Севастопольской площади до пр. Победы. Сложности с проездом наблюдались по ул. Черновола и Глибочицкая.

Google. Maps

Зафиксирована серьезная "тянучка" по так называемой Малой окружной дороге (пр. Бандеры – ул. Елены Телиги – Довженка – Гетьмана и пр. Лобановского).

Медленно двигался транспортный поток на Кольцевой дороге: от ул. Жмеринская до Одесской площади в оба направления.

Одной из причин заторов стали многочисленные аварии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что снегопад в Киеве 23 января вызвал ДТП, а также другие дорожные происшествия. В результате пострадали десятки человек.

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