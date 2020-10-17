Киев затопило после сильного ливня: движение затруднено. Фото и видео
В Киеве 17 октября после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев.
Автомобили также с трудом передвигаются по городу. Фото и видео последствий непогоды опубликовали очевидцы в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, движение электротранспорта остановилось на улице Кириловской. Подтопления наблюдались на улицах Сирецкой, Кириловской, Копыливской, Приорской и Автозаводской.
"На данный момент патрульные перенаправляют движение на улицу Вишгородскую", – говорится в сообщении.
Кроме того, движение затруднено на улицах Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого, Брожка и Изюмской. Патрульные также организовали объезд по улице Николая Гринченко.
В полиции попросили автомобилистов по возможности временно воздержаться от поездок.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей Украины в субботу, 17 октября, объявлено штормовое предупреждение. Днем синоптики прогнозировали значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.