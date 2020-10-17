Киев затопило после сильного ливня: движение затруднено. Фото и видео

В Киеве 17 октября после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев.

Автомобили также с трудом передвигаются по городу. Фото и видео последствий непогоды опубликовали очевидцы в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, движение электротранспорта остановилось на улице Кириловской. Подтопления наблюдались на улицах Сирецкой, Кириловской, Копыливской, Приорской и Автозаводской.

Столицу затопило после дождя. Сегодня

"На данный момент патрульные перенаправляют движение на улицу Вишгородскую", – говорится в сообщении.

Кроме того, движение затруднено на улицах Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого, Брожка и Изюмской. Патрульные также организовали объезд по улице Николая Гринченко.

В полиции попросили автомобилистов по возможности временно воздержаться от поездок.

В Киеве прошел ливень. Сегодня

На дорогах стоит вода. Сегодня

Потоп в Киеве. Пресс-служба патрульной полиции Киева

Автомобили едут в объезд. Пресс-служба патрульной полиции Киева

Движение автомобилей затруднено. Пресс-служба патрульной полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей Украины в субботу, 17 октября, объявлено штормовое предупреждение. Днем синоптики прогнозировали значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.