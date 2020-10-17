Киев затопило после сильного ливня: движение затруднено. Фото и видео

Карина Бондаренко Жизнь столицы 13:39, 17.10.2020 Обновлено: 15:42, 17.10.2020

В Киеве 17 октября после сильного ливня затопило ряд улиц. Из-за большого количества осадков на проезжей части остановилось движение трамваев.

Автомобили также с трудом передвигаются по городу. Фото и видео последствий непогоды опубликовали очевидцы в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева, движение электротранспорта остановилось на улице Кириловской. Подтопления наблюдались на улицах Сирецкой, Кириловской, Копыливской, Приорской и Автозаводской.

Столицу затопило после дождя.
Сегодня

"На данный момент патрульные перенаправляют движение на улицу Вишгородскую", – говорится в сообщении.

Кроме того, движение затруднено на улицах Уманской, Искровской, Филиппа Козицкого, Брожка и Изюмской. Патрульные также организовали объезд по улице Николая Гринченко.

В полиции попросили автомобилистов по возможности временно воздержаться от поездок.

В Киеве прошел ливень.
Сегодня
На дорогах стоит вода.
Сегодня
Потоп в Киеве.
Пресс-служба патрульной полиции Киева
Автомобили едут в объезд.
Пресс-служба патрульной полиции Киева
Движение автомобилей затруднено.
Пресс-служба патрульной полиции Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде областей Украины в субботу, 17 октября, объявлено штормовое предупреждение. Днем синоптики прогнозировали значительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.

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