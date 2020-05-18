Киев застрял в пробках, несмотря на запрет для фур и карантин: как объехать. Карта
Киев в понедельник утром, 18 мая, несмотря на карантин, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на окраинах.
OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps узнал, какие дороги следует объехать, двигаясь по городу на авто. Примечательно, что именно с 18 мая ограничили въезд фур в столицу в часы пик (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский и Валерия Лобановского, улицы Академика Заболотного, Саперно-Слободскую, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Дегтяревскую.
В центре лучше объехать проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улицу Набережно-Крещатицкую. В пробках "замерли" и мосты Гаванский, Патона, Русановский, Северный.
А на левом берегу ситуация стала еще сложнее. Там лучше объехать проспекты Бажана, Соборности, Броварский, Освободителей, Романа Шухевича, бульвар Перова, Дарницкое, Харьковское шоссе, улицы Березняковскую, Миропольскую, Братиславскую, Оноре де Баьзака.
Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 18 мая въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен.