Киев застрял в пробках, несмотря на запрет для фур и карантин: как объехать. Карта

Киев в понедельник утром, 18 мая, несмотря на карантин, сковали масштабные пробки. Водителям было трудно проехать как в центре столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps узнал, какие дороги следует объехать, двигаясь по городу на авто. Примечательно, что именно с 18 мая ограничили въезд фур в столицу в часы пик (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Голосеевский и Валерия Лобановского, улицы Академика Заболотного, Саперно-Слободскую, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Дегтяревскую.

Киев застрял в пробках. Иллюстрация

В центре лучше объехать проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улицу Набережно-Крещатицкую. В пробках "замерли" и мосты Гаванский, Патона, Русановский, Северный.

А на левом берегу ситуация стала еще сложнее. Там лучше объехать проспекты Бажана, Соборности, Броварский, Освободителей, Романа Шухевича, бульвар Перова, Дарницкое, Харьковское шоссе, улицы Березняковскую, Миропольскую, Братиславскую, Оноре де Баьзака.

Пробки в Киеве 18 мая Скриншот

Пробки в Киеве 18 мая Скриншот

Пробки в Киеве 18 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 18 мая въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в столицу будет ограничен.

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