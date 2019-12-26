Киев застрял в пробках: на каких улицах трудно проехать. Карта

Киев в четверг утром, 26 декабря, сковали масштабные пробки. Они не позволяли водителям проехать как по центральным улицам столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие дороги лучше объехать, двигаясь по городу на автомобиле (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали движение по улице Вадима Гетьмана, проспектам Победы, Воздухофлотскому и Валерия Лобановского. Похожая ситуация наблюдалась и на улицах Новая, Михаила Максимовича, Васильковская, Кольцевой дороге и Голосеевском проспекте.

Киев застрял в пробках

В центре стоит объехать улицы Жилянская и Михаила Грушевского, бульвар Тараса Шевченко, Петровскую аллею и Парковую дорогу.

В пробках также застряли улицы Богатырская, Кирилловская, Щусева и Дегтяревская, Надднепрянское и Набережное шоссе, а еще мост Патона. На левом берегу следует объехать проспекты Генерала Ватутина, Юрия Гагарина и Николая Бажана.

Карта пробок в Киеве Скриншот/Google Maps

Карта пробок в Киеве Скриншот/Google Maps

Карта пробок в Киеве Скриншот/Google Maps

Карта пробок в Киеве Скриншот/Google Maps

Карта пробок в Киеве Скриншот/Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Появилось потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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