Киев застрял в масштабных пробках за день до открытия общественного транспорта: где не проехать. Карта

Киев 21 мая, за день до запуска наземного общественного транспорта в пределах ослабление карантина, остановился в масштабных пробках. Причиной такого коллапса стало и то, что метро все еще оставалось закрытым.

Водителям было трудно двигаться на авто как по центру столицы, так и по окраинам. OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потерять много времени (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, масштабные пробки сковали улицы Академика Заболотного, Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Елены Телиги, Семена Скляренко, а также Новоконстантиновскую. Похожая ситуация наблюдалась и на проспектах Голосеевском, Валерия Лобановского, Героев Сталинграда и Степана Бандеры.

Киев застрял в масштабных пробках за день до открытия общественного транспорта. Иллюстрация

В центре остановились бульвары Леси Украинки, Тараса Шевченко, проспект Победы, улицы Жилянская, Крещатик, Набережно-Крещатицкая, а также Петровская аллея. Пробки наблюдались на Дарницком и Северном мостах.

Еще сложнее ситуация была на левом берегу. Там следует объехать проспекты Бажана, Освободителей, Соборности, Романа Шухевича, Броварский, Владимира Маяковского, Дарницкое шоссе, бульвар Перова, а еще улицы Андрея Малышко, Генерала Жмаченко, Миропольскую, Братиславскую, Оноре де Бальзака, Карла Маркса.

Карта пробок в Киеве 21 мая Скриншот

Карта пробок в Киеве 21 мая Скриншот

Карта пробок в Киеве 21 мая Скриншот

Карта пробок в Киеве 21 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко объяснил, какие правила будут действовать во время пандемии COVID-19 в наземном общественном транспорте столицы, работу которого планируют восстановить уже после 22 мая.