Киев застрял в масштабных пробках: какие улицы стоит объехать

Киев в среду утром, 12 февраля, сковали масштабные пробки. Автомобилям было трудно проехать как в самом центре города, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие дороги столицы Украины лучше объехать, двигаясь машиной (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки заполонили проспекты Академика Палладина, Леся Курбаса, Победы, Валерия Лобановского и Голосеевский, а еще улицу Николая Гринченко. Похожая ситуация наблюдалась и на улицах Новоконстантиновская, Богатырская.

Пробки в Киеве. Иллюстрация

В центре Киева стоит объехать бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Михаила Грушевского, Крещатик, Петровскую аллею, а также Набережное шоссе.

Пробки сковали и Северный мост, а на левом берегу мешали проехать по проспекту Романа Шухевича, по бульвару Перова, улице Оноре де Бальзака.

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Пробки в Киеве. Карта Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Появилось потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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