Киев застрял в масштабных пробках: какие улицы стоит объехать

В понедельник утром, 27 января, Киев сковали масштабные пробки. Автомобилям было трудно проехать как в центре города, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps узнал, какие улицы и проспекты столицы стоит объехать, двигаясь на авто (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В частности, в пробках застряли проспекты Победы, Леся Курбаса, Окружная дорога, улицы Вадима Гетьмана, Семьи Сосниных, Дегтяревская, Щусева, Семена Скляренко, Кирилловская и Богатырская. Похожая ситуация сложилась и на проспектах Валерия Лобановского и Голосеевском, а также улице Академика Вильямса.

Киев застрял в масштабных пробках

В центре стоит объехать улицы Николая Гринченко, Жилянскую, бульвар Леси Украинки, а еще Парковую дорогу. Пробки сковали и Набережное шоссе, улицу Набережно-Крещатицкую и Набережно-Рыбальскую.

Также автомобилям было трудно двигаться по мосту Патона, проспектам Романа Шухевича, Освободителей, Николая Бажана, Соборности и Харьковскому шоссе.

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Карта пробок в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев каждое утро и вечер заполняют масштабные пробки, которые с первыми снегами становятся все больше и больше. Появилось потрясающее видео с высоты птичьего полета.

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