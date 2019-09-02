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2 сентября • обновлено в 13:25
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/ Жизнь столицы

Киев застрял в километровых пробках: как объехать

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В понедельник, 2 сентября, в школах Киева традиционно прозвучал первый звонок. В связи с этим на дорогах столицы появилось больше автомобилей, в том числе родителей, которые отвозили детей в учебные заведения, а поэтому в центре и на окраинах сформировались пробки.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps отследил, какие улицы лучше объезжать, двигаясь по городу на авто.

Так, рядом со станцией метро "Шулявская", на проспекте Победы и улице Зоологической, появились большие пробки. Возле метро "Лукьяновская" не стоит передвигаться по улицам Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов.

Киев застрял в километровых пробках

Киев застрял в километровых пробках

На Подоле лучше избежать Гаванского моста и Набережно-Крещатицкой улицы, возле Национального цирка Украины – площади Победы, рядом с метро "Льва Толстого" – улицы Большой Васильковской.

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Пробки также сформировались на улицах Короленковская, Владимирская, Бассейная, Большая Житомирская и на Бессарабской площади.

Не стоит передвигаться вокруг Севастопольской площади в Соломенском районе, по проспекту Леся Курбаса в Святошинском районе, а также по улице Академика Заболотного в Голосеевском район.

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Скриншот

Карта пробок в Киеве

Карта пробок в Киеве

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL публиковал расследование о том, что в Киеве начали строительство вокруг станции метро "Харьковская" в Дарницком районе. Так, люди уверены, что плотная застройка этого транспортного узла приведет к большим проблемам.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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