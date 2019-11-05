Киев заполонили масштабные пробки: какие улицы следует объехать

Киев во вторник, 5 октября, заполонили масштабные пробки. Они сковали как центральные улицы, проспекты и шоссе, так и окрестности города.

OBOZREVATEL с помощью Google Maps составил список дорог, которые стоит объехать, двигаясь столицей Украины (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В частности, значительные пробки наблюдались на Брест-Литовском шоссе и заполонили большую часть проспекта Победы (от станции метро "Житомирская" и до "Шулявской").

Киев заполонили масштабные пробки

Похожая ситуация была и на проспекте Академика Палладина, Леся Курбаса, Валерия Лобановского и улице Новая. Также пробки возникли на Голосеевском проспекте и Большой Окружной дороге.

Стоит объехать бульвар Дружбы народов, Надднепрянское и Набережное шоссе, улицу Набережно-Крещатицкую и Гаванский мост.

В центре Киева движения лучше избежать бульваром Леси Украинки, улицей Николая Гринченко, Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Жилянской и Парковой дорогой.

Также пробки наблюдались на Кудрявском спуске, улице Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов.

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

Пробки в Киеве. Карта местности Скриншот

OBOZREVATEL выяснил, какие последствия ждут киевлян из-за таких масштабных пробок.

Дело в том, что столица Украины попала в антирейтинг городов мира с самыми большими пробками. Урбанисты забили тревогу, ведь город с каждым годом становился все менее комфортным для жизни.

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