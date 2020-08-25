Киев залило дождями: машины и маршрутки плавали по улицам. Видео

Киев во вторник утром, 25 августа, залило дождями.

Столичные дороги превратились в настоящие реки. Соответствующие видеролики начали распространять пользователи соцсетей (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, автомобили, в том числе и маршрутки, остановились в масштабных пробках, а иногда просто плавали по дорогам. В некоторых местах людям пришлось переходить улицы по воде.

В то же время на сайте Укргидрометцентра сообщили, что ливни могут продолжаться до утра 26 августа. Был объявлен І уровень опасности (желтый).

Пресс-служба КГГА на сайте уточнила, что из-за дождей гидрослужба КК "Киевавтодор" начала работать в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений заступила на дежурство техника: 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

"Коммунальная корпорация призывает водителей быть осторожными на дорогах. В случае выявления мест подтоплений просьба обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по телефону: 284-74-19", – говорится в сообщении.

Объявление об опасных погодных условиях Скриншот

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