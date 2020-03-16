Киев закроют на въезд и выезд после объявления усиленного карантина? В КГГА дали ответ

После объявления усиленного карантина в Киеве с 17 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом город не будут закрывать на въезд и выезд. Жителям столицы пока что просто порекомендовали воздержаться от путешествий.
Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга. Он выразил надежду, что закрытие ТРЦ, заведений общественного питания сдержит поток людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Относительно ограничения передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины... Оно пока что имеет исключительно рекомендательный характер. На сегодня решений в части закрытия города на въезд или на выезд никто не принимал", – подчеркнул чиновник.
Карантин в Киеве. Иллюстрация
По его словам, передвижения жителей Киева должно минимизироваться к такому маршрута: работа, магазин, аптека, больница. Поворозник подчеркнул, что отмена рейсов автобусов, поездов – компетенция Кабмина.
Также чиновник отметил, что в Киеве по состоянию на 16 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
Позже в Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилась информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.