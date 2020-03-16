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16 марта • обновлено в 15:05
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/ Жизнь столицы

Киев закроют на въезд и выезд после объявления усиленного карантина? В КГГА дали ответ

1.6т
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После объявления усиленного карантина в Киеве с 17 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом город не будут закрывать на въезд и выезд. Жителям столицы пока что просто порекомендовали воздержаться от путешествий.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга. Он выразил надежду, что закрытие ТРЦ, заведений общественного питания сдержит поток людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Относительно ограничения передвижения людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины... Оно пока что имеет исключительно рекомендательный характер. На сегодня решений в части закрытия города на въезд или на выезд никто не принимал", – подчеркнул чиновник.

Карантин в Киеве. Иллюстрация

Карантин в Киеве. Иллюстрация

По его словам, передвижения жителей Киева должно минимизироваться к такому маршрута: работа, магазин, аптека, больница. Поворозник подчеркнул, что отмена рейсов автобусов, поездов – компетенция Кабмина.

Также чиновник отметил, что в Киеве по состоянию на 16 марта не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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