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13 марта • обновлено в 14:01
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/ Жизнь столицы

Киев закроют на въезд и выезд из-за коронавируса? Власти дали ответ

1.6т
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Киев не планируют закрывать на въезд и выезд в случае выявлении в городе хотя бы одного больного коронавирусом COVID-2019.

Такое заявление сделал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в комментарии "Сегодня". Дело в том, что в сети уже начали появляться фейки о закрытии столицы Украины.

"Это неправда. Никто город закрывать не будет и не собирается. Пока что никаких решений об ограничении перемещения граждан не принималось, и в ближайшее время такое не планируется. Все будет решаться по ситуации", – сказал Поворозник.

Киев и коронавирус. Иллюстрация

Киев и коронавирус. Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

  • На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.

  • Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

  • В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

  • В Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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