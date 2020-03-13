Киев закроют на въезд и выезд из-за коронавируса? Власти дали ответ

Киев не планируют закрывать на въезд и выезд в случае выявлении в городе хотя бы одного больного коронавирусом COVID-2019.
Такое заявление сделал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в комментарии "Сегодня". Дело в том, что в сети уже начали появляться фейки о закрытии столицы Украины.
"Это неправда. Никто город закрывать не будет и не собирается. Пока что никаких решений об ограничении перемещения граждан не принималось, и в ближайшее время такое не планируется. Все будет решаться по ситуации", – сказал Поворозник.
Киев и коронавирус. Иллюстрация
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
В Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
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