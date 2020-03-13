Киев закроют на въезд и выезд из-за коронавируса? Власти дали ответ

Киев не планируют закрывать на въезд и выезд в случае выявлении в городе хотя бы одного больного коронавирусом COVID-2019.

Такое заявление сделал первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в комментарии "Сегодня". Дело в том, что в сети уже начали появляться фейки о закрытии столицы Украины.

"Это неправда. Никто город закрывать не будет и не собирается. Пока что никаких решений об ограничении перемещения граждан не принималось, и в ближайшее время такое не планируется. Все будет решаться по ситуации", – сказал Поворозник.

Киев и коронавирус. Иллюстрация

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