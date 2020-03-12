Киевский городской совет разорвал договора аренды трех земельных участков в Подольском районе, которые в 1999 году передали посольству Российской Федерации для строительства консульского отдела и жилых домов.

Об этом сообщил информационное агентство УНИАН. Такое решение депутаты Киевсовета поддержали на заседании 12 марта.

Так, город вернул себе два участка на ул. Спасской. Один из них (площадью 0,2 га) на ул. Спасская, 14, когда-то передали для строительства и эксплуатации помещения консульского отдела посольства РФ в Украине. Еще один (площадью 0,4 га) на ул. Спасская 13-15, передавался под строительство жилого дома.

Киев забрал у посольства РФ арендованную землю. Иллюстрация

Третий участок (площадью 0,4 га) на ул. Боричев Ток, 17, 19, 21, сдавали в аренду посольству России для строительства еще одного дома. Его также было возвращено городу.

Решение приняли из-за пребывания Украины в состоянии войны с РФ, а также общественного сопротивления созданию условий для работы институтов государства-агрессора в Киеве.

По данным Киевсовета, земельные участки с 1999 г. использовали не по назначению. Часть территорий уже обустроена для отдыха, поэтому в будущем будет рассматриваться вопрос о предоставлении участкам статусов скверов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 26 февраля в посольством России "Рух Опору Капітуляції" устроил акцию "Россия должна освободить" Крым, приуроченную событиям 2014 года, когда на полуострове устроили тысячный митинг против оккупации.

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