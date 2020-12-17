Киев купил 513 единиц общественного транспорта, – Кличко

За последние несколько лет Киев приобрел 513 единиц современного общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, только осенью город получил более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще одна партия ожидается в ближайшее время.

"Все автобусы - низкопольные, с пандусами и специальными местами для людей с инвалидностью. Оборудованы системой видеонаблюдения, навигации и кондиционерами. Также до конца декабря мы получим 15 новых троллейбусов, которые закупил город. За последние несколько лет столица целом закупила 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 новых автобусов. Наша задача в дальнейшем покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр уточнил, что "Киевпастранс" провел капитальный ремонт 8 остановок скоростного трамвая Борщаговской ветви.

Градоначальник напомнил, что город продолжает строительство ветки метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь. Там уже смонтировали более 500 метров перегона.

"Тоннелепроходческий щит "Галина" уже прошел 505 метров в направлении станции "Сырец". И примерно за три месяца проложит тоннель к этой станции длиной в 1300 метров. Также продолжаются работы по строительству самих станций… Мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть 2 новых станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды" в направлении Виноградаря", – резюмировал Кличко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что во время локдауна, запланированного в Украине с 8 до 24 января, общественный транспорт Киева будет работать.