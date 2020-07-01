Киев выделил компенсации 115 пострадавшим от взрыва на Позняках, – Кличко

Пока 115 пострадавших жителей дома на столичных Позняках, где произошел взрыв, получили материальную помощь от города на восстановление утраченных документов.

Речь идет о суммах от 50 до 100 тысяч гривен. Об этом во время онлайн пресс-конференции 1 июля заявил мэр Киева Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Город, как может, помогает пострадавшим в результате этой трагедии. На прошлой неделе мы приняли решение предоставить, вместе с фондом "Будущий Киев", дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям, прежде всего, на восстановление документов. Помощь уже получили 115 человек, которые жили в доме", – подчеркнул он.

По его словам, срочное восстановление документов необходимо жителям, в том числе и для получения материальной компенсации, которую предоставляет город. Он отметил, что пакет документов на эту компенсацию уже смогли подать 20 семей, поэтому на днях они получат средства.

"Также Киев окажет помощь для ремонта в квартирах, которые получат пострадавшие жители", – добавил Кличко.

Со своей стороны пресс-служба мэра Киева опубликовала видео его встречи с людьми, которые живут сейчас в интернате на Харьковском шоссе или у родственников.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянам, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, показали новые квартиры в ЖК "Хрустальные источники". Правда, заселиться в них люди пока не смогут: помещение новые и нуждаются в ремонте.