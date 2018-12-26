Киев встал в многокилометровых пробках: подробная карта

В Киеве во второй половине дня 26 декабря большинство автодорог оказались скованы пробками. По состоянию на 15:30, они оценивались в 8 баллов.

Одно из самых сильных затруднений движения возникло при въезде в Киев, на Кольцевой дороге и Большой Окружной. Согласно с данными Google-карт, движение парализовано по направлению к Теремкам.

Пробки в Киеве Google-карты

Проспект Победы тянется от метро "Святошин" до "Берестейской", а дальше затор начинается возле цирка и переходит на бульвар Тараса Шевченко, упираясь в Бессарабскую площадь.

Не лучше ситуация и в остальной центральной части города, где "красным" обозначена практически каждая улица.

Путешественникам нужно взять на заметку, что около аэропорта "Киев", как и по всему Соломенскому району, проехать почти невозможно.

Google-карты

Среди мостов с левого на правый берег свободно проехать можно по Северному и Дарницкому. Южный мост парализован затором, а на мостах Патона и Метро есть "тянучки".

Google-карты

На левом берегу автомобилистам повезло больше: там есть только незначительные затруднения ну ул. Строителей и проспекте Мира.

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в среду, 26 декабря, продолжает бушевать непогода – из-за сильной метели дороги были парализованы и множество машин застряли в снежный заносах. Также был обесточен ряд населенных пунктов. При этом погодные условия продолжают ухудшаться — снежная буря ожидается 26 и 27 декабря.