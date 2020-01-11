Столица Украины – Киев вошла в топ-100 самых технологичных городов мира.

Об этом говорится в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна.

Первое место занял Сингапур, следующие ступеньки рейтинга заняли Цюрих (Швейцария), Осло (Норвегия), Женева (Швейцария). Пятерку самых технологичных городов мира замкнул Копенгаген (Дания).

Киев вошел в топ-100 самых технологичных городов мира

На шестом месте оказался Окленд (Новая Зеландия). Также в десятку лидеров попали Тайбэй (Тайвань), Хельсинки (Финляндия), Бильбао (Испания) и Дюссельдорф (Германия). Киев же занял 92 место.

Для определения рейтинга учитывали уровень здравоохранения и безопасности, мобильность, общественную активность и тому подобное.

Рейтинг самых технологичных городов мира imd.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев стал одним из 50 лучших мест для посещения в новом десятилетии по версии популярного туристического издания Big 7 Travel. Он занял второе место.

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