Киев в 2019 году занял 12 место в мире и третье в Европе среди городов с самыми большими пробками.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании TomTom, которые она опубликовала на своем сайте. Средние затраты времени в пробках столицы в прошлом году составляли 53%, что на 7% больше, чем в 2018 году.

Самый низкий уровень пробок в городе зафиксировали 28 апреля (только 7%), а самый высокий – 23 января (132%). Самая худшая же ситуация на дорогах столицы наблюдается каждый четверг с 18 до 19 часов.

Киев вошел в топ-3 городов Европы с самыми большими пробками

Так, по мнению экспертов, если попадать в пробки в Киеве в часы пик в течение года, потраченное время составит 227 часов (или 9 дней и 11 часов).

Всего было проанализировано 416 населенных пунктов, среди которых первое место по загруженности дорог занял город Бангалор (Индия), а последнее – Хай-Пойнт (Северная Каролина, США). В Европе большие пробки, чем в Киеве, оказались лишь в российской Москве (1 место) и турецком Истанбуле (2 место).

Также в рейтинг городов с самыми большими пробками попала Одесса (18 место), Харьков (29 место) и Днепр (47 место).

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра столицы Украины Максим Бахматов заявил, что транспорт может полностью парализовать Киев уже в 2020 году, а по оптимистичным прогнозам – через два года.

Он отметил, что в 2018 году Киев занял 13 место в мире по пробками в рейтинге TomTom. А в 2019 году, по словам Бахматова, ситуация могла осложниться.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!