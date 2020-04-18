Киев вернулся на первое место в рейтинге самого грязного воздуха в мире

Киев в ночь на воскресенье, 19 апреля, снова вернулся на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Такие данные предоставлены на сайте iqair.com. Состоянием на 00:10 рейтинг загрязнения столицы составляет 255 AQI.

Такой уровень загрязнения может вызывать дискомфорт при дыхании у людей из заболеваниями легких, а также дискомфорт у людей, которые испытывают проблемы с сердцем.

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация LIGA.net

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