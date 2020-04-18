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19 апреля • обновлено в 00:48
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/ Жизнь столицы

Киев вернулся на первое место в рейтинге самого грязного воздуха в мире

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Киев в ночь на воскресенье, 19 апреля, снова вернулся на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Такие данные предоставлены на сайте iqair.com. Состоянием на 00:10 рейтинг загрязнения столицы составляет 255 AQI.

Такой уровень загрязнения может вызывать дискомфорт при дыхании у людей из заболеваниями легких, а также дискомфорт у людей, которые испытывают проблемы с сердцем.

Киев вернулся на первое место в рейтинге самого грязного воздуха в мире

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Я стесняюсь спросить а где вы такие цифры рисуете 2-ю ночь подряд под 400. Днём 180.. Это даже на среднее не выходит....
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Kyив лидирует с большим отрывом
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Кияни Жизнь столицы

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