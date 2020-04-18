Киев вернулся на первое место в рейтинге самого грязного воздуха в мире

Киев в ночь на воскресенье, 19 апреля, снова вернулся на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Такие данные предоставлены на сайте iqair.com. Состоянием на 00:10 рейтинг загрязнения столицы составляет 255 AQI.

Такой уровень загрязнения может вызывать дискомфорт при дыхании у людей из заболеваниями легких, а также дискомфорт у людей, которые испытывают проблемы с сердцем.

Загрязнение воздуха в Киеве. Иллюстрация LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе.

Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.

Позднее уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI, но спустя еще некоторое время пошел на спад.

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