Киев попал в топ-100 лучших городов мира

Киев занял 87-е место в рейтинге лучших городов мира The World’s best cities-2020, по сравнению с прошлым годом поднявшись на 52 пункта.

Топ городов был опубликован на сайте проекта. Отметим, что в 2019-м столица Украины даже не вошла в топ-100 и была на 139-м месте.

В тройку лидеров рейтинга как в 2020-м,так и в предыдущем году вошли Лондон, Нью-Йорк и Париж. Британская столица возглавляет рейтинг шестой год подряд.

"Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит в голову, но одна из самых ярких. Город – живая энциклопедия истории славянской культуры, которому 1 500 лет, такой же красочный и яркий, как его национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтами, увенчанными золотыми куполами, которые блестят на холмах у реки Днепр", – говорится в описании города на сайте The World’s best cities.

Отмечается, что Киев является "архитектурно наделенным, дружественным и креативным".

Авторы проекта также выделили Киево-Печерскую лавру, Софийский собор, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор и киевские музеи.

Resonance Consultancy, которая составила рейтинг, – одна из ведущих мировых консалтинговых компаний в области недвижимости и экономического развития. В проекте The World‘s вest сities анализируют города-миллионники с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Киев оказался в тройке самых загрязненных городов в мире.