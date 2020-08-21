Киев в праздничные выходные ждут грозы и жара: появился "переменчивый" прогноз на День Независимости

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 17:36, 21.08.2020 Обновлено: 17:48, 21.08.2020

В Киеве во время праздничных выходных, с 22 до 24 августа, будет переменчивая погода. Ожидается жара, впрочем, время от времени будут идти дожди с грозами.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в столице ожидается в пределах 5-10 м/с.

В субботу ночью, 22 августа, в Киеве будут дожди с грозами, предполагается +16...+18 градусов тепла. Днем же будет сухо, впрочем, в основном облачно, ожидается +24...+26.

В воскресенье, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, погода будет ясной. Ночью следует ожидать +12 ..+14 градусов тепла, а днем температура поднимется до +26...+28 градусов.

В понедельник, 24 августа, в День Независимости Украины, ночью будет облачно, предполагается +15...+17 градусов. А вот днем ожидаются дожди с грозами, хотя температура достигнет +24...+26.

Прогноз погоды в Киеве на выходные
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, появился прогноз погоды для всех регионов Украины на праздничные выходные.

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