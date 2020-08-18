Киев в начале сентября ждет новый подъем коронавируса, – Рубан

Эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине в целом будет ухудшаться – ожидается рост заболеваемости COVID-19.

Такое мнение высказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина". По его словам, улучшения ждать не стоит.

"В конце августа – начале сентября, как правило, происходит подъем заболеваемости, естественной заболеваемости острой респираторной инфекцией, поэтому сегодня у нас будет расти количество больных в организованных коллективах", – объяснил Рубан.

Он отметил, что ухудшение эпидситуации также произойдет из-за сезонных инфекций.

"Следующий пересмотр (кода опасности. – Ред.) будет проводиться через две недели. Что касается эпидемиологической ситуации в г. Киеве – сегодня регистрируется большое количество локальных вспышек и прогнозируется подъем заболеваемости через две недели с началом нового года в вузах, общежитиях, учебных заведениях", – сказал чиновник.

Рубан добавил, что сейчас главная задача – стабилизировать ситуацию. По его словам, этого можно достичь благодаря своевременному эпидрасследованию, немедленной изоляции и проведению массового тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 18 августа зафиксировали 10 730 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 88 жителей столицы.