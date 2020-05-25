Киев в день открытия метро сковали масштабные пробки: какие улицы стоит объехать. Карта

Киев в понедельник утром, 25 мая, несмотря на открытие столичного метро, сковали масштабные пробки. Водителям трудно было проехать как в центре столицы, так и на окраинах.

OBOZREVATEL с помощью GoogleMaps узнал, какие дороги города следует объехать, чтобы не потратить много времени впустую (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Так, пробки сковали Кольцевую дорогу, проспекты Валерия Лобановского, Победы, Голосеевский, улицы Вадима Гетьмана, Александа Довженко, Елены Телиги, Юрия Ильенко, Щусева, Семена Скляренко, Набережно-Рыбальскую.

Киев в день открытия метро сковали масштабные пробки. Иллюстрация

В центре "остановились" бульвар Тараса Шевченко, улицы Жилянская, Грушевского, Петровская аллея, Парковая дорога, Набережное шоссе. Такая же ситуация наблюдалась на Гаванском и Северном мостах.

На левом берегу ситуация была еще сложнее. Водителям следует объехать проспекты Бажана, Петра Григоренко, Соборности, Юрия Гагарина, Броварский, Освободителей, Романа Шухевича, улицы Здолбуновскую, Братиславскую, Миропольскую, Генерала Жмаченко, Курнатовского, Оноре де Бальзака, Карла Маркса. Также пробки сковали Дарницкое шоссе и одноименный бульвар, а еще бульвар Перова.

Пробки в Киеве 25 мая Скриншот

Пробки в Киеве 25 мая Скриншот

Пробки в Киеве 25 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро. В сети появились фото из столичной подземки.

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