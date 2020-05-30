Киев ушел под воду из-за сильного ливня: машины поплыли, город тонет. Фото и видео

В субботу, 30 мая, Киев затопило после сильного ливня. От дождя больше всего пострадали жители левого берега, однако машины "поплыли" и в других районах.

OBOZREVATEL собрал фото и видео потопа из разных частей города (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, наихудшая ситуация сложилась на левом берегу. Возле станции метро "Лесная" и "Черниговская" машины еле "плывут" по дорогам. Воду постепенно откачивают коммунальщики.

В Киевском районе Позняки, рядом со станцией метро "Вырлица" и "Академгородок" прошел сильный ливень, однако вода на дорогах и во дворах почти не стоит. Машины и люди свободно передвигаются.

Академгородок

Академгородок

Академгородок

Позняки

Позняки

Позняки

Позняки

Позняки

Вырлица

Элитный поселок Конча-Заспа под Киевом также не затопило после ливня. В Барышевке Киевской области почти сухо.

Конча-Заспа

Конча-Заспа

Барышевка

Барышевка

Барышевка

По данным Укргидрометцентра, к 21:30 субботы дождь в Киеве достигнет значительного уровня опасности. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

"Вид нынешней воскресной ситуации. Все изображения – на сейчас. Красавец-циклон основное мощное количество воды небесной выливает на север Украины, включая Киев. Достается и центру", – рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Facebook/Наталка Діденко

Facebook/Наталка Діденко

Facebook/Наталка Діденко

Facebook/Наталка Діденко

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в субботу, 30 мая, будет дождливой и грозовой во всех регионах.