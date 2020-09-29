Киев стал первым в Европе по количеству высоток

Столица Украины Киев оказалась на первом месте среди европейских городов по количеству высотных зданий. А в мировом рейтинге она заняла восьмую строчку.

В украинском городе-миллионнике возвели более тысячи высоток свыше 35 метров. Об этом свидетельствуют данные платформы SkyscraperPage.

В частности, в Киеве насчитали 1199 зданий, высота которых превышает 12 этажей. А это больше, чем в Лондоне (1109), который второй среди городов Европы по количеству небоскребов.

В рейтинге среди городов всех стран мира первое место занимает Нью-Йорк (6097 высотных зданий), второе – Торонто (2393), а третье – Дубай (1574).

Рейтинг городов по количеству высоток. SkyscraperPage

Отметим, что, например, Москва в этом списке оказалась на 16 строчке – 550 небоскребов.

Следует также подчеркнуть, что в тридцатку мирового рейтинга попал и украинский Харьков. Он занял 26 место из 422.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на запрет на строительство в центральной части Киева объектов, превышающих 27 метров, не так давно Окружной административный суд сделал исключение из правил для застройщика участка по адресу ул. Московская, 43/11, показав пример другим.