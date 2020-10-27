Киев стал одним из эпицентров COVID-19 в Украине: данные за 27 октября

Алексей Титофф Жизнь столицы 09:33, 27.10.2020 Обновлено: 09:59, 27.10.2020

В Киеве за минувшие сутки, 26 октября, зарегистрировали 525 новых случаев заражения коронавируса (COVID-19). Всего в столице – 34 887 инфицированных.

Также за сутки от болезни скончались 7 пациентов (всего 706), а выздоровели – 176 (11 935). Об этом говорят официальные данные портала СНБО.

В Киевской области за сутки вирусом заразились 311 человек (15 156), летальные случаи – 8 (343), побороли болезнь – 44 (7 272).

Также наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области – 556, Львовской – 478 и Одесской областях – 461.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 27 октября, в Украине официально подтвержден 355 601 случай коронавируса COVID-19. Из них – 6 677 за последние сутки.

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