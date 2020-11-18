Киев стал лидером по заражению COVID-19 в Украине: свежая статистика

Алексей Титофф Жизнь столицы 09:27, 18.11.2020 Обновлено: 09:34, 18.11.2020

По состоянию на среду, 18 ноября, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 53 855 человек, за минувшие сутки – 1 213, что стало новым рекордом за все время пандемии.

В Киевской области зарегистрировано 26 561 случай инфицирования (+774). Об этом говорят данные на портале СНБО.

Также в столице за минувший день от болезни умерло 23 пациента (всего 1 013), а выздоровели – 430 (19 556). В области от коронавируса скончалось 15 человек (586), а побороли болезнь 156 (10 346).

Отметим, что состоянием на среду, 18 ноября в Украине официально зарегистрировано 570 153 случаев COVID-19. За последние сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев снова попал в лидеры статистики COVID-19 из-за более тысячи больных.

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