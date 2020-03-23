Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом: новые данные МЗ

Лидером по заболеваемости коронавирусом COVID-19 внезапно стал Киев, где заболели уже 29 человек. А на территории области вирус обнаружили еще у пяти.

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Всего в Украине по состоянию на 10:00 понедельника, 23 марта, было подтверждено 73 случая COVID-19, из которых три – летальные, а один пациент выздоровел. Только за последние сутки коронавирусом заболело 26 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

Лидером по заболеваемости стал Киев, где за все время распространения коронавируса в Украине было подтверждено 29 случаев, а в области – еще пять. Второе место заняла Черновицкая область (25 случаев: один летальный, один человек выздоровел), третье – Ивано-Франковская (пять случаев: один летальный).

Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом. Иллюстрация

В Житомирской области было зафиксировано два случая COVID-19 (один летальный), во Львовской и Днепропетровской тоже по два, в Донецкой, Тернопольской и Черкасской – по одному.

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