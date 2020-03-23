Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом: новые данные МЗ

Лидером по заболеваемости коронавирусом COVID-19 внезапно стал Киев, где заболели уже 29 человек. А на территории области вирус обнаружили еще у пяти.
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Всего в Украине по состоянию на 10:00 понедельника, 23 марта, было подтверждено 73 случая COVID-19, из которых три – летальные, а один пациент выздоровел. Только за последние сутки коронавирусом заболело 26 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
Лидером по заболеваемости стал Киев, где за все время распространения коронавируса в Украине было подтверждено 29 случаев, а в области – еще пять. Второе место заняла Черновицкая область (25 случаев: один летальный, один человек выздоровел), третье – Ивано-Франковская (пять случаев: один летальный).
Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом. Иллюстрация
В Житомирской области было зафиксировано два случая COVID-19 (один летальный), во Львовской и Днепропетровской тоже по два, в Донецкой, Тернопольской и Черкасской – по одному.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
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