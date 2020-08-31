Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине. Данные по районам

В Киеве по состоянию на утро 31 августа было подтверждено 13370 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 277 человек.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram. А согласно данным СНБО, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, Киев стал лидером среди регионов по количеству случаев, выявленных за сутки.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от двух до 17 лет и пять мальчиков от восьми лет до 13. В частности, речь и о девяти медиках. В больницы столицы попали 32 пациента.

"Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 63, в Дарницком – 38, в Оболонском и Соломенском – по 33.

Кличко написал о COVID-19 в столице Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 31 августа было подтверждено уже 5669 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 89 человек, выздоровел за это время один больной.