Киев стал лидером по количеству больных COVID-19. Свежая статистика
В Киеве по состоянию на 5 июня зафиксировали 3292 подтвержденных случая COVID-19. За прошедшие сутки в столице коронавирусом заразились 82 человека, однако поправилось за это время 27 пациентов.
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Об этом во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале, заявил мэр Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он подчеркнул, что столица Украины уже который день подряд занимает первое место по заболеваемости коронавирусом.
"Умерли от коронавируса 4 человека, такого количества летальный случаев у нас за день еще не было", – подчеркнул мэр.
Всего за время пандемии в столице зафиксировали 73 смерти от COVID-19. Выздороветь удалось 876 пациентам.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине по состоянию на пятницу, 5 июня, официально подтверждено 25 964 случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 553 было обнаружено за минувшие сутки.
Из-за количества зараженных COVID-19 Киев, Киевская, Волынская, Житомирская, Львовская, Ривненская области не проходят в следующий этап снятия карантина с 5 июня.