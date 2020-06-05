Киев стал лидером по количеству больных COVID-19. Свежая статистика

В Киеве по состоянию на 5 июня зафиксировали 3292 подтвержденных случая COVID-19. За прошедшие сутки в столице коронавирусом заразились 82 человека, однако поправилось за это время 27 пациентов.

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Об этом во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале, заявил мэр Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он подчеркнул, что столица Украины уже который день подряд занимает первое место по заболеваемости коронавирусом.

Киев лидирует по количеству диагностированных случаев COVID-19

"Умерли от коронавируса 4 человека, такого количества летальный случаев у нас за день еще не было", – подчеркнул мэр.

Всего за время пандемии в столице зафиксировали 73 смерти от COVID-19. Выздороветь удалось 876 пациентам.

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