Коронавирус набирает темп в Киеве: заразились еще более 500 человек

За минувшие сутки, 9 октября, коронавирусом в Киеве заразились 532 человека, что оказалось самым высоким показателем по заболеваемости в Украине.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 203 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 26 995 человек, в области – 10 892 больных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 469 человек (+6 за сутки), вылечились 9627 пациентов (+216). Продолжают бороться с вирусом 16 899 инфицированных.

Ежедневный прирост больных в Киеве. СНБО

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89 и в Днепровском районе – 67 случаев.

Опасные районы Киева. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 10 октября, в Украине официально подтверждены 256 266 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5728 – обнаружены за прошедшие сутки.