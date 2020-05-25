Киев стал эпицентром дождей: появился прогноз погоды на неделю. Карта

Киев в понедельник, 25 мая, оказался в эпицентре почти самых интенсивных дождей во всей Европе.

Об этом рассказала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, похожая погода будет наблюдаться в столице и во вторник, 26 мая (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Киев наш дорогой сейчас в эпицентре почти самых интенсивных дождей во всей Европе. Циклон с атмосферными фронтами", – написала Диденко.

Киев стал эпицентром дождей. Иллюстрация

"В Киеве вторник также будет с дождями и холодным воздухом. Ночью +10 градусов, днем +14", – добавила она.

Синоптик отметила, что со среды, 27 мая, и до конца недели в столице потеплеет, но температуры будут колебаться. Также она написала, что погода в Украине станет значительно лучше уже с 1-2 июня.

Карта погоды в Киеве Facebook/Наталья Диденко

Карта погоды в Украине Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, лето 2020 года, по прогнозам климатологов, обещает быть капризным: ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары до холода и наоборот.

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