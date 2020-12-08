Киев стал эпицентром COVID-19 в Украине: почти 1,5 тысяч новых больных

За минувшие сутки, 7 декабря, Киев стал эпицентром коронавируса (COVID-19) в Украине. В столице зафиксировано 1475 новых случаев заражения.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также большое количество инфицированных зарегистрировали в четырех областях.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях", – отметил глава Минздрава.

Отметим, что по состоянию на утро вторника, 8 декабря, в Украине официально подтверждены 832 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 811 – обнаружены за прошедшие сутки.

Добавим, что украинский врач Тарас Жиравецкий сообщил, что для того, чтобы узнать настоящее количество инфицированных коронавирусом в Украине, официальную статистику нужно умножить на четыре или на пять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав Украины сообщил о рекордно низком количестве новых больных COVID-19 за сутки. Последний раз такой низкий прирост новых больных коронавирусной инфекцией был зафиксирован почти месяц назад.