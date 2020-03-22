В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, неожиданно для конца этого месяца начал идти снег. Жители столицы стали публиковать в сети впечатляющие кадры аномальной погоды.

Поскольку явление стало редкостью для украинцев в этом году, оно вызвало шквал восторга в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Жители некоторых столичных районов говорят, что снег падает крупными хлопьями и выстилает поверхности плотным слоем, а другие отмечают, что снежинки сразу же превращаются в лужи.

Киев засыпало снегом

"Киев. 22 марта. С весной, друзья! До 23 марта 2013 года, конечно, не дотягиваем... Однако" – пишет в Twitter Ukraine.

Отметим, что ранее известный украинский синоптики Наталья Диденко предупреждала, что 22 марта в Киеве будет холодно и ветрено. Максимальная температура воздуха опустится до +3... +4. Ночью и утром возможен мокрый снег, но уже днем антициклон отодвинет осадки подальше от столицы.

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Снег в Киеве

Киев. 22 марта. С весной, друзья😉

До 23 марта 2013 года, конечно, а не дотягиваем ... Тем не менее🙂 pic.twitter.com/reOzPC0lG7 - Ukraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020

такое у нас в карантине сейчас. а что у Вас? pic.twitter.com/A7KPlYpRsh - ЖовтиМешты \ | / ♂ (@ leopolis31) March 22, 2020

twitter.com/leopolis31

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 27 марта в Киеве тоже выпало большое количество снега, что вызвало удивление и растерянность среди горожан. Тогда последние дни марта погода в столице стояла теплая, но над городом пронесся циклон, о котором, как и на этот раз предупреждали синоптики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся