В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, неожиданно для конца этого месяца начал идти снег. Жители столицы стали публиковать в сети впечатляющие кадры аномальной погоды.
Поскольку явление стало редкостью для украинцев в этом году, оно вызвало шквал восторга в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Жители некоторых столичных районов говорят, что снег падает крупными хлопьями и выстилает поверхности плотным слоем, а другие отмечают, что снежинки сразу же превращаются в лужи.
Киев засыпало снегом
"Киев. 22 марта. С весной, друзья! До 23 марта 2013 года, конечно, не дотягиваем... Однако" – пишет в Twitter Ukraine.
Отметим, что ранее известный украинский синоптики Наталья Диденко предупреждала, что 22 марта в Киеве будет холодно и ветрено. Максимальная температура воздуха опустится до +3... +4. Ночью и утром возможен мокрый снег, но уже днем антициклон отодвинет осадки подальше от столицы.
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Снег в Киеве
Киев. 22 марта. С весной, друзья😉- Ukraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020
До 23 марта 2013 года, конечно, а не дотягиваем ... Тем не менее🙂 pic.twitter.com/reOzPC0lG7
такое у нас в карантине сейчас. а что у Вас? pic.twitter.com/A7KPlYpRsh- ЖовтиМешты \ | / ♂ (@ leopolis31) March 22, 2020
twitter.com/leopolis31
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году 27 марта в Киеве тоже выпало большое количество снега, что вызвало удивление и растерянность среди горожан. Тогда последние дни марта погода в столице стояла теплая, но над городом пронесся циклон, о котором, как и на этот раз предупреждали синоптики.
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