Киев создал собственный план выхода из карантина: Кличко раскрыл нюансы

Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что в ближайшее время динамика заболеваемости коронавирусом в городе не будет расти и это позволит начать ослабление карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Для этого столичная власть уже подготовила план последовательных действий по снятию ограничительных мер, заявил он в ходе онлайн пресс-конференции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Киев готовится к ослаблению ограничений и восстановления экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план. Но не все важные и необходимые шаги – в полномочиях местной власти. Есть решения, что в компетенции правительства и Верховной Рады", – сказал Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что сейчас очень важными будут следующие два недели, главное – чтобы в городе резко не увеличилось количество больных. Поэтому он в очередной раз призвал всех соблюдать элементарные правила.

Кличко напомнил, что карантин в Украине правительство продолжило до 11 мая и обнародовал этапы его будущих послаблений. Однако подчеркнул, что у столичной власти есть замечания по предложенному плану действий.

"У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем то, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на понедельник, 27 апреля, подтверждено уже 1220 случаев коронавируса. За сутки добавилось еще 32 больных.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!