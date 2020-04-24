Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

Ирина Кулинич Жизнь столицы 08:59, 24.04.2020 Обновлено: 09:38, 24.04.2020

В пятницу, 24 апреля, Киев снова возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. По состоянию на 8:50 уровень загрязнения Киева составил 155 AQI. Столица Украины разделила первое место с индийским Дели, где зафиксировали аналогичный показатель.

На онлайн-карте качества воздуха Киев обозначили красным цветом, что представляет особую опасность.

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Скриншот
Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха
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