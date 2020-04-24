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24 апреля • обновлено в 09:29
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Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

1.4т
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В пятницу, 24 апреля, Киев снова возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. По состоянию на 8:50 уровень загрязнения Киева составил 155 AQI. Столица Украины разделила первое место с индийским Дели, где зафиксировали аналогичный показатель.

На онлайн-карте качества воздуха Киев обозначили красным цветом, что представляет особую опасность.

Красный уровень опасности: Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

Скриншот

Красный уровень опасности: Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

Скриншот

Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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