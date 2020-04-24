Красный уровень опасности: Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

В пятницу, 24 апреля, Киев снова возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.
Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. По состоянию на 8:50 уровень загрязнения Киева составил 155 AQI. Столица Украины разделила первое место с индийским Дели, где зафиксировали аналогичный показатель.
На онлайн-карте качества воздуха Киев обозначили красным цветом, что представляет особую опасность.
Скриншот
Скриншот
Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха
Капитал
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Позднее уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
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