Красный уровень опасности: Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха

В пятницу, 24 апреля, Киев снова возглавил антирейтинг городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. По состоянию на 8:50 уровень загрязнения Киева составил 155 AQI. Столица Украины разделила первое место с индийским Дели, где зафиксировали аналогичный показатель.

На онлайн-карте качества воздуха Киев обозначили красным цветом, что представляет особую опасность.

Скриншот

Скриншот

Киев снова возглавил мировой антирейтинг по загрязнению воздуха Капитал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.

В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу.

Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.

Позднее уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.

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