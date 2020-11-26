Киев снова стал эпицентром COVID-19 за сутки: статистика на 26 ноября

За минувшие сутки, 25 ноября, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 1399 человек, что стало рекордом среди регионов по стране. Всего в столице обнаружено 64 019 инфицированных.

Об этом говорят данные портала СНБО. За сутки от коронавирусной болезни скончался 31 пациент (всего 1227), а выздоровели – 505 (21 942).

В Киевской области зарегистрировано 979 новых случаев COVID-19 (всего 32 241). От осложнений болезни умерли 8 человек (652), выздоровели – 180 (11 853).

Напомним, что ранее в столице был установлен суточный рекорд по количеству новых инфицированных.

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что показатель тестирования на коронавирус в столице – самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 тысяч жителей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве больницы забиты, а врачи просят усилить карантин.

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