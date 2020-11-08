Киев снова попал в лидеры статистики COVID-19 из-за 943 больных

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 943 человек, из-за чего город оказался в лидерах после Харьковщины среди всех регионов по количеству выявленных за 7 ноября заражений COVID-19.

Всего на сегодня в столице насчитывается 44 172 подтвержденных случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, такую же информацию озвучил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди заболевших:

526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;

371 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет;

24 девочки от 2 до 17 лет;

22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Среди инфицированных и 27 медработников. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 97 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Помимо этого, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 15 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 867 смерть от нее. В то же время 117 жителей города смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 16 497 пациентов.

Данные по COVID-19 в Киеве и области СНБО

По словам мэра столицы, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, Деснянском – 128 и Днепровском – 111 случаев.

"Заботьтесь о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом! Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни! Берегите себя!" – подчеркнул Кличко

Больше всего случаев коронавируса за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе Киева Telegram канал Виталия Кличко

Примечательно, что не менее сильно COVID-19 ударил по Киевской области. По состоянию на утро 8 ноября этот диагноз там подтвердили еще 546 пациентам. От последствий болезни умерли три человека, а 21 смог побороть ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 9 ноября начнет действовать новое зонирование населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Согласно обновленному списку, Киев будет находиться в "оранжевой" зоне карантина.