Киев снова попал в лидеры статистики COVID-19 из-за 943 больных
В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 943 человек, из-за чего город оказался в лидерах после Харьковщины среди всех регионов по количеству выявленных за 7 ноября заражений COVID-19.
Всего на сегодня в столице насчитывается 44 172 подтвержденных случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, такую же информацию озвучил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, среди заболевших:
526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
371 мужчина в возрасте от 18 до 95 лет;
24 девочки от 2 до 17 лет;
22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Среди инфицированных и 27 медработников. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 97 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Помимо этого, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 15 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 867 смерть от нее. В то же время 117 жителей города смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 16 497 пациентов.
По словам мэра столицы, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, Деснянском – 128 и Днепровском – 111 случаев.
"Заботьтесь о своем здоровье и здоровье тех, кто рядом! Своим сознательным отношением мы можем предотвратить стремительное распространение болезни! Берегите себя!" – подчеркнул Кличко
Примечательно, что не менее сильно COVID-19 ударил по Киевской области. По состоянию на утро 8 ноября этот диагноз там подтвердили еще 546 пациентам. От последствий болезни умерли три человека, а 21 смог побороть ее.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 9 ноября начнет действовать новое зонирование населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Согласно обновленному списку, Киев будет находиться в "оранжевой" зоне карантина.