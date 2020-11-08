Киев снова попал в лидеры статистики COVID-19 из-за 943 больных

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 943 человек, из-за чего город оказался в лидерах после Харьковщины среди всех регионов по количеству выявленных за 7 ноября заражений COVID-19.

Всего на сегодня в столице насчитывается 44 172 подтвержденных случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 15 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 867 смерть от нее.

В то же время 117 жителей города смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 16 497 пациентов.

Примечательно, что не менее сильно COVID-19 ударил по Киевской области. По состоянию на утро 8 ноября этот диагноз там подтвердили еще 546 пациентам. От последствий болезни умерли три человека, а 21 смог побороть ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 9 ноября начнет действовать новое зонирование населенных пунктов по уровням эпидемической опасности. Согласно обновленному списку, Киев будет находиться в "оранжевой" зоне карантина.