Киев снова попал в лидеры статистики COVID-19 из-за более 1000 больных

В Киеве за последние сутки заражение COVID-19 подтвердили еще в 1143 человек. Столица уже традиционно стала лидером среди всех регионов Украины по ежедневному количеству выявленных инфицирований.

По состоянию на 17 ноября в городе насчитывается 52 642 случая заболевания. Такую статистику предоставили сайт СНБО, а также мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди заболевших:

636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

422 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

43 девочки от 5 месяцев до 17 лет;

42 мальчиков от 21 дня до 17 лет.

Среди инфицированных и 45 медработников. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 90 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе – 164, Деснянском – 155 и Днепровском – 139.

Больше всего заражений за минувшие сутки выявили в Дарницком районе Киева Telegram канал Виталия Кличко

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни еще 14 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в столице зафиксировано 990 смертей от него. При этом 359 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, в целом же побороть болезнь удалось 19 126 киевлянам.

Отметим, что и в Киевской области за минувшие сутки выявили не мало случаев заражения COVID-19 – 646 (всего 25 787). За все время пандемии от осложнений коронавируса умер 571 житель области (+11 за сутки), а 10 190 пациентов (+135) вылечились.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве и области СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве для лечения больных коронавирусом кислородом оборудовали почти 1200 койко-мест в коммунальных медучреждениях. Также дополнительно закупают концентраторы кислорода, заявил мэр столицы Виталий Кличко.