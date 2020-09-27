Киев снова попал в лидеры по COVID-19: данные на 27 сентября

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 323 человек, из-за чего город оказался в лидерах после Харьковщины среди всех регионов по количеству выявленных за 26 сентября заражений COVID-19.

Всего на сегодня в столице насчитывается 21 815 подтвержденных случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО, такую же информацию озвучил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, среди заболевших:

174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

122 мужчин в возрасте от 21 до 73 лет;

15 девочек от 2 до 17 лет;

12 мальчиков от 5 до 17 лет.

Среди инфицированных и 12 медработников. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 46 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 11 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксирована 361 смерть от нее. В то же время 95 жителей города смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 6482 пациента.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 69, Соломенском – 54 и Оболонском – 47.

"Носите маску, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!" – призвал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столичных больницах подготовлено 2200 мест для больных COVID-19, а при необходимости их количество может быть увеличено до 11 тысяч. Сейчас в киевских больницах находится более тысячи пациентов с коронавирусом.