В Киеве за сутки обнаружили более 450 больных COVID-19: лидируют три района

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 455 человек. Так город в очередной раз оказался в лидерах среди всех регионов по количеству заражений, выявленных за минувшие сутки.

Всего на сегодня в столице насчитывается 29 412 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, среди заболевших:

261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

15 девочек от 2-х до 16 лет;

163 мужчин 18-87 лет;

16 мальчиков от 2-х до 17 лет.

Среди инфицированных и 17 медработников. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 82 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 22 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 557 смертей от нее. В то же время 189 жителей города смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 10 475 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 88, Дарницком – 64 и Подольском – 52.

Три района столицы лидируют по количеству выявленных за минувшие сутки случаев COVID-19 Telegram-канал Виталия Кличко

Кличко отметил, что с начала пандемии в столичных лабораториях проведено белее 155 тысяч тестов методом ПЦР, тогда как методом ИФА – более чем 27,5 тысячи. В то же время добавил, что такие исследования нужно расширять.

"В Киеве проводят 300 тестов на 100 тыс. жителей. Это самый высокий показатель в Украине. Однако мы видим, насколько ситуация не простая и сколько случаев заболеваний... Соблюдайте правила, заботьтесь о своем здоровье и, пожалуйста, берегите себя", – подытожил мэр столицы.

Сообщение о ситуации с коронавирусом в Киеве Telegram-канал Виталия Кличко

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