В Киеве за сутки обнаружили более 450 больных COVID-19: лидируют три района

Марина Лисничук Жизнь столицы 12:09, 16.10.2020 Обновлено: 12:40, 16.10.2020

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 455 человек. Так город в очередной раз оказался в лидерах среди всех регионов по количеству заражений, выявленных за минувшие сутки.

Всего на сегодня в столице насчитывается 29 412 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, среди заболевших:

  • 261 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;

  • 15 девочек от 2-х до 16 лет;

  • 163 мужчин 18-87 лет;

  • 16 мальчиков от 2-х до 17 лет.

Среди инфицированных и 17 медработников. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 82 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 22 киевлян, тогда как в целом за время пандемии в Киеве зафиксировано 557 смертей от нее. В то же время 189 жителей города смогли преодолеть болезнь, в целом же выздоровели 10 475 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 88, Дарницком – 64 и Подольском – 52.

Три района столицы лидируют по количеству выявленных за минувшие сутки случаев COVID-19
Telegram-канал Виталия Кличко

Кличко отметил, что с начала пандемии в столичных лабораториях проведено белее 155 тысяч тестов методом ПЦР, тогда как методом ИФА – более чем 27,5 тысячи. В то же время добавил, что такие исследования нужно расширять.

"В Киеве проводят 300 тестов на 100 тыс. жителей. Это самый высокий показатель в Украине. Однако мы видим, насколько ситуация не простая и сколько случаев заболеваний... Соблюдайте правила, заботьтесь о своем здоровье и, пожалуйста, берегите себя", – подытожил мэр столицы.

Сообщение о ситуации с коронавирусом в Киеве
Telegram-канал Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Александровской клинической больнице города Киева, которая принимает больных коронавирусом, заполнены уже все койки, отведенные для таких пациентов.

  • В Киеве на карантин закрыли пять школ, четыре детских сада и 78 групп в дошкольных учебных заведениях. Всего COVID-19, по состоянию на 15 октября, в столице заболели 610 школьников.

  • В обновленном карантинном списке регионов Киев останется в "оранжевой" эпидемической зоне. В то же время попадание города в "красную" возможно в случае ухудшения ситуации с наполненностью больничных коек, заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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